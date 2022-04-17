Місцеві зрозуміли, що РФ влаштувала справжню бійню в Україні, а не "спецоперацію", коли морги були переповнені тілами.

У перші дні війни в Україні пропагандистська машина намагалася переконати кримчан, що окупанти проводять "спецоперацію". Однак переповнені морги на півострові спонукали людей дивитися правді у вічі.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Російські окупанти приховують інформацію щодо знищення флагмана "Москва". За словами Ташевої, невідомо, яка кількість людей вижила: за різними даними це від 14 до 58 російських моряків, які вціліли. Загалом, згідно з інформацією окупаційної і російської влади, на крейсері перебували понад 500 моряків.

"Поки що не можу вам сказати точної реакції на загибель цих моряків і на те, що затонув цей флагман. Я бачила в окупаційних пабліках, що реакція дуже негативна. Всі звинувачують Україну, ніхто не вірить у версію про підпал чи детонування, тобто офіційну версію, яку розповсюджує Російська Федерація", - розповіла Ташева.

Вона також додала, що за 8 років Росія перетворила Крим у суцільну військову базу. Перекидання військ для нового вторгнення в Україну було стрімким. Однак кримчани згодом зрозуміли, що це війна, а не "спецоперація".

"Коли почали масово привозити людей в морги, використовували частково залізничну дорогу. За нашими даними, навкруги Сімферопольського залізничного вокзалу був відчутний запах трупів. Відповідно, люди зрозуміли, що війна або "спецоперація", яка нібито далеко, їх торкнулася. Наприклад, Шоста лікарня міста Сімферополя, Джанкойська лікарня були повністю зайняті для воєнних цілей, для лікування. За нашими даними, по всьому Криму лікарів змушують, як вони пишуть у листі від окупаційної адміністрації, який був у нашому розпорядженні, "добровільно" відправлятися у так звані республіки "ЛНР" і "ДНР". Кримські лікарі на це реагують: зрозуміло, що вони не хочуть туди їхати. Тобто і лікарів використовують у таких цілях", - зазначила Ташева.

Вона додала, що РФ не вважає кримчан своїми громадянами, хоча й анексувала територію, на якій вони живуть. Жителі Криму тим часом виїжджають з півострова та ухиляються від примусової мобілізації.

За словами Ташевої, вони беруть в оренду автівку та їдуть через Росію у треті країни.

Адміністрація президента США Джо Байдена значно розширює розвідувальні дані, які передають Україні. Зокрема, йдеться про дані, які допоможуть атакувати підрозділи окупантів на непідконтрольній частині Донбасу та в анексованому Криму, а також потенційно повернути ці території.

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