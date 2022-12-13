За словами Андрющенка, скоро в місті може бути більше росіян, ніж українців.

Протягом останнього місяця в Маріуполі вдвічі зросла смертність серед населення, проте російські окупанти нічого з цим не роблять. При цьому в місті збільшується кількість громадян РФ.

Як повідомив в ефірі "Еспресо" радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, в місті спостерігається доволі тривожна тенденція, коли росіян може стати більше, ніж українців.

"Ми спостерігаємо черговий стрибок смертності порівняно з початком листопада. Смертність зросла майже в два рази. Це цілком влаштовує окупантів. Водночас ми спостерігаємо зростання кількості громадян РФ в місті. Якщо на початок осені їх було до десяти тисяч, то сьогодні їх уже 35 тисяч, і до кінця року планується 50 тисяч", – наголосив він.

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За словами радника мера Маріуполя, поки це лише чоловіки – робітники, будівельники, але вони не планують їхати з міста.

"Вони кажуть, що нікуди не збираються їхати. Навесні вони збираються привезти родини і їх буде щонайменше буде 100 тисяч громадян у Маріуполі на умовне 1 квітня. Зараз там 120 тисяч громадян України, з них 60 тисяч – люди літнього віку. Десь у квітні баланс населення буде не на користь українців. Оце і є геноцид", – зазначив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Лише до 25% багатоповерхівок тимчасово окупованого Маріуполя забезпечені централізованим опаленням. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що через відсутність централізованого опалення мешканці міста намагаються грітися електрообігрівачами, через що вигорають проводка та трансформатори.

Супутникові знімки від компанії Maxar Technologies свідчать про те, що кількість поховань в Маріуполі продовжує збільшуватися.

Наприкінці листопада 2022 року повідомлялося, що у Маріуполі почалося посилене патрулювання російськими загарбниками. Крім того, окупанти почали вибірково перевіряти громадян.

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