Результатом став величезний затор, в якому люди стоять по кілька годин.

Окупанти почали оглядати абсолютно всі автомобілі, які в'їжджають на Кримський міст з боку Краснодарського краю РФ. Це вже спровокувало багатокілометровий затор, в якому люди стоять по багато годин.

Як повідомив окупаційний "міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко, на під'їздах до мосту через "доглядові заходи" виникла черга довжиною до 5 км. Час очікування в ній становить понад 2 години. З чим пов'язані посилені заходи огляду, не уточнюється.

У той же час, люди, що застрягли в цьому заторі, стверджують, що час очікування в черзі на проїзд перевищує 5 годин.

"Обстановка просто жах. Ми ніч не спали. Їхали, щоб проскочити без заторів. А в підсумку стоїмо практично без води, їжі, з двома маленькими дітьми. Сил вже немає. Пропускна система абсолютно не налагоджена. Ми стоїмо з раннього ранку, коли почнеться пекло, буде взагалі жесть", - розповіли виданню "Обережно новини" люди, які застрягли в заторі.

Підрив Кримського мосту

У жовтні минулого року на Кримському мосту вибухнула вантажівка, начинена вибухівкою. В результаті цього обвалилися два прольоти автомобільної гілки моста і був сильно пошкоджений проліт залізничної гілки. Після цього росіяни значно посилили заходи з охорони мосту.

На початку червня стало відомо, що на опорах Кримського мосту з'явилися тріщини. Наскільки вони серйозно загрожують цілісності моста поки не ясно.

Експерт відзначає, що Україна неодмінно спробує знищити Кримський міст, як тільки випаде така можливість. Це значно ускладнить забезпечення окупаційних військ на півдні України.

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