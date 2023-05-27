Малюк зауважив, що Кримський міст є логістичним шляхом окупантів.

Очільник СБУ Василь Малюк прокоментував чутки про нібито причетність української спецслужби до підриву Кримського мосту восени 2022 року.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову Малюк відмовився ділитися будь-якими деталями і обмежився лише натяками. Окремо Малюк зауважив, що Кримський міст є логістичним шляхом окупантів.

"Згідно з нашим чинним і міжнародним законодавством та звичаями й традиціями ведення війни, з врахуванням того, що то був логістичний шлях, який ми були зобов'язані перерізати ворогу. Певні заходи здійснювалися, однак таких деталей я назагал казати не буду", - відповів глава СБУ.

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Також Малюк додав, що СБУ спостерігає за ходом слідства про нібито "теракт" в Росії, у рамках якого затримано, за словами голови СБУ, вже понад 20 людей - громадян РФ.

"У ФР здійснюється псевдослідство з приводу того, що відбулося з Кримським мостом. Кваліфікують вони там по-своєму як теракт, ув'язнили понад 20 своїх співгромадян... Краще ми будемо за цим спостерігати", - зазначив Малюк.

Підрив Кримського мосту - головне

У жовтні 2022 року на Кримському мосту прогримів потужний вибух. "Бавовна" обвалила кілька прольотів дорожнього полотна, зокрема вибух пошкодив залізничне сполучення.

Наразі проїзд через Кримський міст повністю відновлений окупантами, але Україна ніколи не приховувала, що він буде головним об'єктом ураження під час деокупації Криму, про що, в свою чергу, говорив і глава ГУР Кирило Буданов, і президент Володимир Зеленський. Експерт Олексій Арестович пізніше зазначив, що насамперед у Криму під удар потрапить Керченський міст.

На першому етапі українські сили мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі ЧФ РФ, на другому - вразити інші важливі для окупантів цілі, щоб зробити півострів непридатним для військ армії країни-агресора, пояснив раніше колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

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