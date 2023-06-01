Чітко видно пошкодження, котрі охоплюють усю довжину стовпів.

На опорах Кримського моста з’явилися тріщини. Таку інформацію поширюють серед російських Telegram-каналів.

Окрім цього, також були опубліковані відповідні фото, на котрих чітко видно пошкодження споруди. Їх "запостив" на своїй сторінці також активіст Сергій Стерненко.

На двох опорах, які тримають автошлях через Керченську протоку, з’явилися дві вертикальні тріщини. Вони охоплюють усю довжину стовпів.

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Нелегка доля Кримського мосту: що відомо з головного

У жовтні минулого року на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який сильно пошкодив споруду. У тому числі обвалилося кілька прольотів дорожнього полотна та розплавилися залізничні колії.

У РФ заявили, що міст отримав пошкодження через підрив вантажівки, Путін назвав інцидент "терактом" і звинуватив Україну.

У грудні президент Росії відвідав Кримський міст і нібито проїхав по ньому на своєму автомобілі. Йому відзвітували про відновлення споруди після вибухів у жовтні.

Розвідка Великої Британії заявила, що Російська Федерація намагається замаскувати Керченський міст. Для цього вона використовує димову завісу - відповідні навчання пройшли військові сили країни-агресора.

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