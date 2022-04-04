Весь персонал "Добропарку", на щастя, живий та в безпеці.

Російські окупанти, які більше місяця тероризували Київську область, майже повністю знищили ландшафтний парк "Добропарк".

Про це повідомляється на сторінці парку у Facebook.

"Друзі, нарешті можемо вийти на зв’язок і відповісти на ваші численні повідомлення. На жаль, ворог нещадно завдав удару і по "Добропарку". Повністю знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструмент орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важко", – йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначили представники "Добропарку", весь персонал, на щастя, живий та в безпеці.

Нагадаємо, сучасний дендропарк під назвою "Добропарк" відкрився лише у квітні 2020 року в Макарівському районі під Києвом. Ось так "Добропарк" виглядав до приходу окупантів.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що від від обстрілів російських окупантів постраждав приватний зоопарк "Ясногородка", також розташований в Макарівському районі Київської області.