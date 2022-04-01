Порятунком тварин займались волонтери і військові.

Під Києвом від обстрілів російських окупантів постраждав приватний зоопарк. Наразі волонтери і військові рятують тварин, які там залишилися.

Про це повідомив речника Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Телеграм-каналі іоприлюднив знімки.

"Які ж вони виродки, ці москалі", - прокоментував Братчук.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня стало відомо, що Європейська асоціація зоопарків і акваріумів (EAZA) зібрала понад $600 тис. на допомогу українським зоопаркам, що постраждали від вторгнення Росії. Ці гроші призначені для того, щоб дозволити зоопаркам покрити витрати на поповнення запасів. Пожертви надійшли після того, як місцеві зоопарки, в тому числі Миколаївський зоопарк, розмістили в мережі прохання про допомогу.

23 березня російські окупанти обстріляли територію зоопарку у Миколаєві. А 7 березня під час обстрілу Миколаєва частина снарядів потрапила на Миколаївський зоопарк. Снаряди впали біля вольєрів тигрів і білої ведмедиці. Тварини не постраждали.

27 березня попри постійні обстріли з боку російських окупантів, в зоопарках України народилися нові тварини. Так поповнення було в зоопарках Одеси і Вінниці.

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