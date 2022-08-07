Днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів.

У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили навесні.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні-квітні... Днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, з дня у день ситуація на окупованій території Луганської області погіршується. Назріває гуманітарна катастрофа. Водночас окупанти все ще не можуть захопити два вільні населених пункти.

На тимчасово окупованих територіях загарбники знищують все українське, а проукраїнське населення "кидають на підвал". Загарбники й досі не можуть задовольнити елементарні потреби людей (вода, їжа, ліки).

"Візьмемо Рубіжне чи Сєвєродонецьк. Ці міста в опалювальний сезон не зможуть зайти, там буде величезна проблема. Є вода, яку беруть зі свердловин, тому що центральне водопостачання зруйноване. Так от ця вода вже заражена, тому що вони довгий час не забирали трупи. Тіла розкладалися на спеці. Зараз люди масово отруюються, дизентирія – величезна проблема", – заявив раніше Гайдай.

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