Бої за місто тривали майже два місяці.

Бригада швидкого реагування Нацгвардії оприлюднила відео боїв за Рубіжне (Луганська область).

Бої за місто тривали майже два місяці. У результаті місто майже повністю зруйнували окупанти через постійні артилерійські і авіаційні удари. На відео видно, в якому пеклі гвардійці утримували населений пункт і мужньо виконували завдання.

Відомо, що російські загарбники у боях за Рубіжне втратили 70% особового складу роти, коли як мінімум три тижні намагалися взяти під контроль тільки одну вулицю.

На початку червня в американській компанії Maxar Technology показали супутникові знімки зруйнованого Рубіжного.

Нещодавно голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що українські захисники атакували командний пункт з чеченцями в Рубіжному.

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