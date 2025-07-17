Примітно, що участь українця в тій історичній події довго намагалися приховати.

Російський диктатор Володимир Путін присвоїв звання Героя Росії посмертно українському офіцеру часів Другої світової війни Олексію Бересту. Про це йдеться у відповідному указі правителя РФ, пише пропагандистське агентство ТАСС.

Український офіцер був одним із тих, хто у травні 1945 року брав участь у піднятті радянського прапора над Рейхстагом. Та його роль в тій історичній події довго намагалися приховати, розповідають у Музеї становлення української нації.

"В офіційній радянській історіографії зазначено, що Прапор Перемоги встановили сержанти М. Єгоров і М. Кантарія. Факт, що серед героїв був Олексій Берест, приховувався", – заявляють там.

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Проте існує протокольний документ під назвою "Боевая характеристика знамени", який підписав командувач військ 3-ї ударної армії, генерал-полковник Кузнєцов, а також член Військової ради армії генерал-майор Литвинов. І в тому документі імʼя українського офіцера згадується.

Варто зазначити, що в Україні подвиг офіцера визнали ще 20 років тому – у 2005-му йому присвоїли звання Героя України.

Олексій Берест – що відомо про українського офіцера

За даними з відкритих джерел, Олексій Берест народився в березні 1921 року на Сумщині. Він втратив обох батьків у віці 11 років, виховували його старші сестри.

Він приєднався до лав Червоної армії у 1939 році. Зокрема, брав участь в обороні Ленінграда і боях на Волховському фронті.

Олексій Берест – один з радянських військових, що встановлювали радянський прапор на будівлі Рейхстагу в Берліні. Крім того, він особисто вів переговори з залишками гарнізону Рейхстагу, примушуючи їх до капітуляції, розповідають у Музеї становлення української нації.

Загинув Олексій Берест у листопаді 1970 року, коли намагався врятувати дитину на залізничних коліях у російському Ростові-на-Дону.

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