Росія може не дозволити жителям Олешок повернутися до України, - ISW

Угода про обмежене припинення вогню не визначає, як російська влада повинна ставитися до мешканців Олешок.

Однією з головних проблем операції з евакуації в Олешках Херсонської області є те, що досі незрозуміло, як російська влада ставитиметься до українців і чи надасть вільний вибір повернутися до контрольованої українським урядом території. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що російський диктатор Володимир Путін у своїй телефонній розмові з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре 27 жовтня конкретно назвав Олешки "російським поселенням", незважаючи на те, що згідно з міжнародним правом та російськими договорами, які визнають міжнародно визнані кордони України, Олешки залишаються українською територією під російською військовою окупацією.

Джерела, обізнані з обговореннями щодо обмеженого припинення вогню, повідомили Financial Times 17 жовтня, що російська влада вивезе мешканців Олешок до окупованого Криму або в Російській Федерації, перш ніж дозволити їм повернутися до України.

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В ISW підкреслили, що російська окупаційна влада вже давно проводить політику примусу та гніту щодо українських жителів на окупованих територіях, включаючи примусову депортацію, затримання, фільтрацію та примусову паспортизацію, за якою змушує приймати російські паспорти в обмін на доступ до медичного обслуговування та інших соціальних послуг.

"І залишається незрозумілим, як російська влада ставитиметься до мешканців Олешок. Російська влада може наполягати на тому, що громадяни України, які проживали під російською окупацією в Олешках та отримали російські паспорти, тепер є громадянами Росії без законного права на повернення до України, наприклад. Угода про обмежене припинення вогню не визначає, як російська влада повинна ставитися до мешканців Олешок або де російська влада дозволить мешканцям зрештою повернутися до України. Питання громадян України, які залишилися в Олешках, залишається невирішеним і потребуватиме вирішення в будь-якій майбутній угоді про припинення вогню або мирній угоді", - наголошують аналітики.

Евакуація з Олешок – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп домовилися про тимчасове припинення вогню в районі Олешок Херсонської області для евакуації цивільного населення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що у районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 27 жовтня запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

У міністерстві оборони Росії також підтвердили припинення вогню. Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада.

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