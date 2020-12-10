Згідно з опитуванням, найбільшою цінністю для українців є свобода.

Соціологи склали рейтинг найважливіших цінностей та прав людини для українців.

Читайте такожКожен четвертий українець вважає, що ситуація з правами людини погіршилась – опитуванняЯк передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені з нагоди Міжнародного дня прав людини онлайн-презентації результатів соціологічного опитування, проведеного у жовтні 2020 року.

Зокрема, під час опитування респондентам пропонувалось вибрати серед переліку «основну цінність». Можна було обирати до 10-ти варіантів водночас. Відповіді ранжовані за мірою зменшення частоти згадування в опитуванні 2020 року.

Згідно з даними опитування, найбільшою цінністю є свобода, за що висловилося 83,9% опитаних. Ще 72,5% назвали головною цінністю справедливість, 63,5% - безпеку, 60,4% - гідність, 56,5% - відповідальність, 53,2% - рівність, 53,2% - вільний розвиток особистості, 48,1% - законослухняність, 48,0% - порядок, 46,5% - матеріальну забезпеченість.

Своєю чергою, рейтинг ТОП-10 найбільш важливих для українців прав людини розподілився наступним чином: право на життя - 80,2%; право на соціальне забезпечення - 58,7%; право на свободу та особисту недоторканність (право на захист від свавільного затримання чи арешту) - 54,6%; право на справедливий суд - 53,7%; право на працю і право на справедливі й сприятливі умови праці - 52,5%; право на освіту - 51,5%; право на житло - 50,8%; право самому розпоряджатися власною долею - 45,3%; право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї - 44,2%; свобода думки, совісті і релігії - 41,6%.

***Загальнонаціональне опитування, присвячене темі прав людини, проводилось Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва протягом 6-19 жовтня 2020 року для ПРООН в Україні в співпраці з Центром прав людини ZMINA.

Загалом було опитано 2002 респонденти методом особистого інтерв'ю за вибіркою, яке репрезентує доросле населення України за винятком непідконтрольних уряду України територій. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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Автор: Костянтин Гончаров