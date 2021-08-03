Організатори фестивалю спростували інформацію з соцмереж, що на сцені нібито спалили хрест.

Організатори фестивалю "Файне місто" стверджують, що не мали наміру ображати почуття християн, надавши сцену польському блек-метал гурту Batushka, яка виступила в образах монахів, з трунами, іконами та перевернутими хрестами.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

"Ситуація, яка склалась довкола виступу гурту Batushka, досить неприємна. Проте ми не мали на меті образити почуття віруючих, запрошуючи цих артистів. У музиці, як і в кіно чи театральному мистецтві, є різні жанри: містика, жахи, мелодрама, комедія, вестерн... На фестивалі "Файне Місто" також є сцени для абсолютно різних жанрів, і відвідувачі, купуючи квиток, обирають сцену і артистів, які їм до вподоби. Саме виступ гурту Batushka ми розцінюємо як жанр містика, на який зібралось чимало відвідувачів, як з України, так і з-за кордону. Організовуючи захід, ми жодним чином не прагнули образити чиїсь почуття чи віру, а навпаки створити атмосферу, де кожен почуватиметься комфортно та вільно", - зазначила команда організаторів фестивалю.

Також вони спростували інформацію з соцмереж, що на сцені нібито спалили хрест. Організатори фестивалю пояснили, що то горів каркас від опудала, яке традиційно підпалюють на "Файному місті" як символ спалення усього недоброго, що було за попередній рік.

"У нас є одна фестивальна традиція – символічно спалювати опудало разом з непотрібними речами, люди могли принести туди поганий настрій, злість, неприємні спогади, хтось приніс на спалення "російську попсу". Це було опудало на дерев'яному каркасі. Фото, що поширилось мережами – це лише залишки каркасу, а не хрест", – додають організатори.

Нагадаємо, мер Тернополя Сергій Надал вимагає від організаторів музичного фестивалю "Файне місто" вибачитися через "антихристиянське дійство" на сцені.

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Фестиваль "Файне місто" - скандали

Це не перший скандал, який супроводжував музичний фестиваль "Файне місто" цьогоріч. Напередодні цієї музичної події націоналістичні організації виступили проти участі на фестивалі гуртів з Росії, один з яких виступав в окупованому Криму.

Реагуючи на дані звернення, Надал пояснив, що місто не є організатором фестивалю і не впливає на склад учасників, при цьому звернувся до Служби безпеки України із закликом перевірити допустимість в’їзду до України озвучених гуртів. В СБУ причин для заборони в’їзду російським музикантам, які мали виступати на фестивалі, не виявили.

Однак попри звернення до СБУ та риторику керівництва міста щодо неприпустимості виступу російських гуртів на фестивалі, 21 липня виконком міської ради погодив громадській організації "Фестиваль "Файне місто" перевезення пасажирів від залізничного вокзалу до місця проведення фестивалю (Тернопільського іподрому) і організацію святкової торгівлі під час проведення заходу.

Автор: Денис Прядко