Виняток може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.

Якщо українці добровільно отримують паспорт країни-агресора - це має розцінюватися як кримінальний злочин. Виняток може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.

Про це "РБК-Україна" сказала віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Мета росіян очевидна - за допомогою паспортів вони хочуть виправдовувати порушення міжнародного права, збройну агресію і незаконну окупацію. Ми повинні відповісти чітким правовим регулюванням, за яким примусова паспортизація та участь у ній кваліфікуватимуться як військовий злочин з подальшим кримінальним покаранням", - сказала вона.

Нагадаємо, президент країни-агресора Владімір Путін в понеділок підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

МЗС України рішуче засудило цей крок і наголосило, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід повинен відповісти на чергові дії Путіна збільшенням поставок зброї та посиленням санкцій проти Росії.

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