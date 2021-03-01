В Одесі затримано п'яного водія, який намагався підкупити патрульних за 1 тис. дол.
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Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, вчора близько 23:00 на вулиці Космонавтів інспектори виявили автомобіль Lexus, водій якого порушив ПДР.
Поліцейські зупинили іномарку, після чого у 25-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
«Тому патрульні повідомили йому, що складатимуть на нього справу про адміністративне правопорушення, а водійське посвідчення буде вилучено. Після цього чоловік дістав з кишені гроші, нарахував 1 тис. доларів і почав наполегливо пропонувати їх патрульним за уникнення адміністративної відповідальності», - розповіли в управлінні.
Інспектори неодноразово попереджали про наслідки його дій і кримінальну відповідальність, однак, незважаючи на це, чоловік продовжував наполягати на своєму.
В результаті патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.
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