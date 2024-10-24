У застосунку "Армія+" запущено новий функціонал і вже додаються найзатребуваніші рапорти в електронній формі.

Впродовж кількох місяців паперові рапорти в армії планують замінити на електронні аналоги в застосунку "Армія+". Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, у застосунку "Армія+" вже зареєстровано 340 тисяч військовослужбовців і більше тисячі військових частин. Також у застосунку вже є 10 тис поданих, підписаних і затверджених електронних рапортів, які повністю прирівнюються до паперових.

"Функція електронних рапортів - це є одна з найважливіших задач для нашої команди - для цифрової команди Міністерства оборони. І сьогодні ми анонсуємо і вже запустили новий функціонал "Армії+" - "Армія+ 2.0" , де будуть додані 5 нових [типів] електронних рапортів", - повідомила Черногоренко.

Відео дня

Ці 5 рапортів стосуються найросповсюдженіших запитів від військових.

Зокрема, один з цих запитів - це електронний рапорт на отримання довідки "форми 5", яка дається військовій частині на підтвердження, що військовослужбовець проходить військову службу і використовує її для усіх державних пільг.

"Це означає, що цей рапорт тепер може бути простим, зручним, і може оформлюватися через конструктор в "Армії+" у два кліки. Командир одразу отримує повідомлення, push-нотифікацію про те, що цей рапорт прийшов від його особового складу, і зможе затвердити, або навпаки - відхилити цей рапорт, пояснюючи причину", - сказала Черногоренко.

Ще додано у функціонал рапорт про можливість виїхати за межі гарнізону, рапорт на відпустку у зв'язку з обставинами здоров'я і рапорт на отримання можливості на відпустку після звільнення з полону.

"Коли ми відсічемо паперову форму будь-якого рапорту? Фактично, у нас зараз є така ціль, мета - протягом кількох місяців після того, як наші військові повністю звикнуть до електронних рапортів, це вже стане невід'ємною частиною життя, - ми будемо відсікати паперову форму. Ми маємо амбіцію додавати від 5 до 10 електронних рапортів на місяць. Це нові види", - наголосила Черногоренко.

Зокрема, як тільки новий електронний рапорт буде додаватися у застосунок "Армія+" - паперовий аналог цього рапорту буде відсікатися.

Найближчим часом втілюватимуться відповідні нормативні рішення.

Застосунок "Армія+": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня 2024 року в Україні офіційно запустили застосунок для військовослужбовців "Армія+". Цей додаток має звільнити українську армію від марудної паперової роботи.

За словами президента Зеленського, окрім електронних документів в застосунку з'являться опитування, які допоможуть бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: