42-річний Пашинін вперше офіційно одружився. Це сталося в кінці жовтня, але новина облетіла ЗМІ тільки зараз.

Зірка російських серіалів Анатолій Пашинін, який воював у лавах ЗСУ на Донбасі, одружився у Чернігові.

Обраницею артиста стала Леся Задесенець, за інформацією ЗМІ, вони зустрічалися кілька років. Про радісну подію в особистому житті Пашинін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Радість і гордість переповнюють мене! Моя божественна Леся, надавши мені високу честь, прийняла пропозицію руки й серця", — розповів Анатолій і опублікував свідоцтво про шлюб.

Чому Анатолій Пашинін вирішив піти воювати на Донбас

Анатолій Пашинін прийшов воювати на Донбас у складі 8-го батальйону Української добровольчої армії у серпні 2017 року.

Пізніше він пояснив, чому вирішив воювати за Україну. За словами актора, у своєму віці він вже не може займатися побудовою держави, оскільки це справа "молодих хлопців", яким сьогодні 19-21 рік. Але він відчуває в собі сили "розчистити для них майбутнє".

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Автор: Ольга Робейко