Президент Володимир Зеленський також заявив, що для стримування поширення коронавірусної хвороби щепленнями потрібно охопити 70% дорослого населення України.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки «паспортів вакцинації», в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.

Читайте такожПерший пішов: у Нью-Йорку ввели "паспорти вакцинації"Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням Зеленського.

Зокрема, на нараді було порушено питання впровадження «паспортів вакцинації», оскільки введення таких документів наразі розглядає влада в багатьох країнах Європи та світу.

«Ці «паспорти» вже розробляються і країнами Євросоюзу, і США, і Швейцарією, й Ізраїлем – тобто багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу. Нам теж треба розробити свою систему відповідної «паспортизації», також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19», – наголосив президент.

Своєю чергою віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що МОЗ і Мінцифри від самого початку стежать за якістю даних у реєстрі вакцинованих. Це дасть змогу відображати «паспорти вакцинації», коли це буде необхідно.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Станом на 29 березня загалом від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу щеплено 198 тис. 465 українців.

Раніше у МОЗ неодноразово запевняли, що Україна видаватиме міжнародні свідоцтва про вакцинацію лише для виїзду громадян за кордон, а жодних інших «імунних паспортів» в країні не впроваджуватимуть.

5 березня директор Європейського бюро (ВООЗ) Ганс Клюге висловився проти запровадження в ЄС «паспортів вакцинації».

Експерти вважають, що запровадження «паспортів вакцинації» може стати новою системою дискримінації людей.

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Автор: Костянтин Гончаров