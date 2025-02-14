Обов’язковою умовою для оформлення паспортів для чоловіків з України 18-60 років за кордоном залишається наявність військово-облікових документів.

Українські чоловіки віком 18-60 років, які перебувають за кордоном і які подали документи до 25 квітня 2024 року, зможуть з наступного тижня отримати паспорти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зауважив, що на виконання завдання президента уряд врегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.

"Громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів", - повідомив Клименко.

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Урядовець додав, що потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України.

Міністр також нагадав, що на сьогодні обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Проблема з видачею паспортів українським чоловікам за кордоном: що відомо

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом про мобілізацію, українським чоловікам за кордоном обмежуються консульські послуги, якщо військовозобов'язаний не стане на облік. Без військово-облікового документа не можна буде отримати український або закордонний паспорт, а також влаштуватися на роботу.

У січні заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук за підсумками зустрічі глави держави з українською громадою у Варшаві заявила, що президент України Володимир Зеленський вирішив питання видачі паспортів українцям за кордоном.

Зокрема, за її словами, серед різних тем обговорювалися питання видачі паспортів ДП "Документ", оскільки лише в Польщі йдеться про понад 80 тис. громадян, які давно чекають на свої документи.

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