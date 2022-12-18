Про зустріч з главкомом дитина просила у листі до Святого Миколая.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого зник безвісти на війні. Про зустріч з главкомом хлопчик просив у листі до Святого Миколая.

Мама Івана з Черкас Олена Варфоломєєва розповіла про передноворічне диво у Facebook. За її словами, син взяв участь "Стань Святим Миколаєм". У дитини було всього два бажання.

"Запропонували сину написати листа з побажаннями. Моя дитина нічого не попросила, окрім аби тато знайшовся… А ще написав, що мріє про зустріч із Валерієм Залужним. Я той лист передала як є… Не збивала сина", – поділилася Олена.

Згодом їй зателефонували та запросили із сином на зустріч до Валерія Федоровича.

"Телефонний дзвінок. "Валерій Федорович запрошує Івана на зустріч. І чекає його, аби передати від Святого Миколая подарунок". Кажу: "Ви що, серйозно?? Та він же так, просто написав"… У мене навіть думки не було, що той лист всерйоз сприймуть… Плачу я. Плачуть по той бік телефона", – розповіла мама Івана.

Главком зустрівся з Іваном, обійняв його, зробив кілька фото. Олена вірить, що невдовзі син покаже ці фото батькові.

"Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше, – віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" – зазначила жінка.

Валерій Залужний на чолі ЗСУ

Влітку 2021 року Валерій Залужний став головкомандувачем Збройними силами України. За плечима генерала не одне десятиліття військового досвіду. Під його командуванням ЗСУ не тільки тримали оборону на фронті, але й здійснили серію вдалих контрнаступів.

Раніше президент Зеленський високо оцінив виконання поставлених завдань Валерієм Залужним. Залужного хвалили навіть росіяни. Зокрема, українофоб Карен Шахназаров відзначив талант полководця у Залужного. Генеральний директор кіноконцерну "Мосфільм" у захваті від комбінацій, які придумує головнокомандувач ЗСУ.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що деякі люди з оточення президента України Володимира Зеленського хотіли б замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на чинного командувача Сухопутними військами Олександра Сирського. Ці чутки непокоять високопоставлених західних військових чиновників, а обидва генерали стримано коментують ці чутки.

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