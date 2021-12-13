Олена Зеленська закликала українців долучитися до першого в Україні Національного тижденя читання.

Дружина президента України Олена Зеленська закликала українців долучитися до тижня читання в Україні

На своїй офіційній сторінці в Instagram перша леді розказала, що сама читає зараз.

"Що ви зараз читаєте? Мова не про соцмережі, а про справжнє читання – книги. Сьогодні в Україні стартує (і триватиме до 19 грудня) Національний тиждень читання. Це загальнонаціональне свято, яке об'єднує читачів, письменників, бібліотекарів, видавців і книгарів по всій країні, започаткував Український інститут книги", - зазначила Зеленська.

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Дружина президента розповіла, що сама нині читає книгу британської письменниці Джоан Гарріс "П'ять четвертинок апельсина" українською мовою.

"Хотіла чогось атмосферного, у що можна загорнутися грудневого вечора, як у м'який плед, теплої сімейної саги на тлі історичних подій – на кшталт "Хорошого року" або "Смажених зелених помідорів…". Отримала більше: разом зі зворушливими дитячими спогадами та сімейними історіями – це книга про війну. Про її страшні наслідки навіть через покоління. Про передчасне дорослішання дітей і незрілість дорослих. Про ненависть, яку може зупинити тільки любов", - поділилася Зеленська.

Вона також навела дані світових досліджень, згідно з якими оптимально за рік читати 12-20 книжок, та додала, що така кількість книг є справжнім тренажером для нашого мозку та цілеспрямованості.

"Звісно, рік закінчується, та ще можна встигнути додати до свого переліку хоча б одну книгу й поділитися враженнями з хештегом #тижденьчитання", - підкреслила перша леді.

Вона зауважила, що також до акції можна долучитися, сходивши в найближчу бібліотеку – самому, з малечею або колегами, де обрати книжки для всієї родини чи колективу й скласти свій список для читання, або ж відвідати книгарню, де обрати книжки на подарунки або навіть придбати щось нове для місцевої бібліотеки чи школи.

Крім того, вона радить переглянути з сім’єю виставу "Я – Леся" про підліткові роки Лесі Українки, створену спеціально для сучасних підлітків.

"Нехай #тижденьчитання запам’ятається новими враженнями!", - побажала Олена Зеленська.

Джоан Гарріс "П'ять четвертинок апельсина": що відомо про книгу

Джоан Харріс написала роман "П'ять четвертинок апельсина" у 2000 році. За сюжетом твору Фрамбуаза отримує у спадок від матері альбом зі старовинними кулінарними рецептами. В них вона знаходить сповідь матері про життя під час війни та окупації.

Як повідомлялося, перший в Україні Національний тиждень читання проходитиме з 13 по 19 грудня. Цей захід має на меті залучення українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернення уваги до української літератури та книговидання.

Нагадаємо, як писав УНІАН, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вирішив дати народним депутатам список книжок для читання на новорічні свята і на літо.

"Завтра у нас буде дуже цікавий День національного читання. І я зі свого боку хочу внести нову традицію, за прикладом, як це відбувається в британському парламенті, коли спікер парламенту рекомендує депутатам книжки, які треба прочитати. Завтра я виставлю свої топ-5 книжок, які я буду рекомендувати прочитати народним депутатам під час різдвяних канікул", - сказав спікер.

Стефанчук закликав президента України, Офіс президента та Кабінет міністрів України подавати свої пропозиції до цього "літнього" списку для читання.

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Автор: Вікторія Гордієнко