Перша леді зазначила, що з чоловіком спілкується тільки телефоном.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що востаннє бачила свого чоловіка Володимира Зеленського в білій сорочці ще 24 лютого. Вона зазначила, що напередодні був звичайний робочий день.

Про це дружина президента України розповіла в інтерв'ю Vogue.

"Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою та п'ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи... Чоловіка поруч в ліжку не було. Я встала - і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це останній раз він надів костюм та білу сорочку, відтоді завжди у "воєнці".) "Почалося", - все, що сказав", - згадує перша леді.

За її словами, в той момент хвилювало тільки питання, що їй з дітьми робити далі.

"Чекайте, я повідомлю. Про всяк випадок зберіть речі першої потреби та документи". І він (Володимир Зеленський, – ред.) пішов з дому", - розповіла Зеленська.

Вона зазначила, що займалася дітьми та пояснювала їм, чому треба було спускатися в підвал та не можна вмикати світло.

"Оптимістично відповідала на питання, коли ми побачимо тата: "Звичайно, скоро". У перші дні я сподівалася, що нам можна буде залишитися всім разом. Але Офіс президента перетворився на військовий об'єкт. Президент з командою там і працюють, і живуть", - повідомила дружина голови держави.

Перша леді вказала, що їй та дітям наказали виїхати в безпечне місце і з того часу вона спілкується з чоловіком тільки телефоном.

"Звичайно, війна - це не те, що треба бачити дітям. Але вони дуже чесні та відверті. Від них нічого не приховаєш. Тому найкраща стратегія - правда. Тому з дочкою та сином обговорюємо все, що відбувається. Намагаюся відповідати на питання. Взагалі намагаємося говорити. Тому що промовляти те, що болить, не тримати в собі – це така перевірена психологічна стратегія, вона працює", - пояснила Зеленська.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.

Після цього з'явилася інформація про те, що сім'я президента України стала основною мішенню для російських бойовиків. Перша леді Олена Зеленська розповіла, що іноді все, що відбувається здається страшним сном, але віра в українську армію і перемогу вселяє їй мужність.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що спілкується з родиною п'ять хвилин ввечері та п'ять хвилин вранці, тому що весь інший час працює.

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