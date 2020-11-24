Петра Нестеренка-Ланька збила машина.

Відомий український дизайнер, засновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько загинув внаслідок ДТП.

Читайте такожУ Київській області під час зйомок фільму розбився Ламборгіні (фото)Як повідомляє прес-служба поліції, 23 листопада близько 22:10 чоловік переходив дорогу на пішоходному переході і його збила машина. Інцидент стався на автодорозі "Львів-Шегині" у селі Бартатів Городоцького району.

Від отриманих травм Петро Нестеренко-Ланько помер на місці події. Йому було 37 років. Сумну новину про смерть дизайнера також підтвердили його друзі.

За даним фактом у поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водія автомобіля, який скоїв наїзд, затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Автор: Ірина Погоріла