У місті Бровари під Києвом винайшли незвичний спосіб запрошення на вакцинацію від коронавірусу.
Як пише "Обозреватель", осіб старше 65 років закликають зробити щеплення за допомогою оголошень на під'їздах будинків.
Читайте такожВ Україні готуються до впровадження "паспортів вакцинації"
Сьогодні на декількох під'їздах житлових будинків Броварів з'явились оголошення від імені амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 міського центру первинної медико-санітарної допомоги.
"Шановні громадяни, яким виповнилося 65 років і більше!!! Якщо ви бажаєте зробити щеплення від COVID-19, то звертайтеся в реєстратуру амбулаторії №2", – йдеться в тексті оголошень.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Опитування показало, скільки в Україні противників вакцинації
- Зеленський: до Дня Незалежності щеплення мають отримати більшість українців
- У МОЗ розповіли, скільки щеплень від коронавірусу за добу можуть робити в Україні
- Залишками доз вакцин від COVID-19 більше не щеплюватимуть публічних діячів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram