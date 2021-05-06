На під'їздах будинків з'явилися незвичайні оголошення.

У місті Бровари під Києвом винайшли незвичний спосіб запрошення на вакцинацію від коронавірусу.

Як пише "Обозреватель", осіб старше 65 років закликають зробити щеплення за допомогою оголошень на під'їздах будинків.

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Сьогодні на декількох під'їздах житлових будинків Броварів з'явились оголошення від імені амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

"Шановні громадяни, яким виповнилося 65 років і більше!!! Якщо ви бажаєте зробити щеплення від COVID-19, то звертайтеся в реєстратуру амбулаторії №2", – йдеться в тексті оголошень.

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Автор: Юрій Годован