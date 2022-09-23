Чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил Російської Федерації через місто Вовчанськ.

Українські правоохоронці під Вовчанськом затримали російського окупанта, який після деокупації частини Харківської области переховувався у лісі.

Про це повідомляється на сторінці поліції Харківської області.

"23 вересня правоохоронці виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області", - розповіли у правоохоронних органах.

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Зазначається, що чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил Російської Федерації через місто Вовчанськ.

"Зі зброєю ніс службу на блок-постах. В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України", - додали поліцейські.

Наразі окупант затриманий. Його передали співробітникам військової служби правопорядку.

Звільнення Харківщини

24 лютого російські окупаційні війська вторглися в Україну й захопила низку населених пунктів на півдні та сході нашої держави.

Наприкінці серпня розпочався контрнаступ Збройних сил України, внаслідок чого була деокупована майже вся Харківська область.

Станом на 23 вересня, втрати Росії в Україні перетнули психологічну позначку і тепер становлять 56 060 осіб. За добу в нашій державі ліквідували ще 550 супротивників

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