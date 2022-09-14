Затриманий підписав контракт з російською армією 6 вересня, а вже через день його підрозділ розбили ЗСУ.

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця РФ, який переховувався на звільненій території Харківської області.

Як повідомляє прес-служба ДБР, у межах стабілізаційних заходів триває робота бюро на деокупованих територіях Харківської області.

Зокрема, працівники ДБР перевіряють інформацію про зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами.

"Під час таких заходів працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, жителя Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району. Його забули забрати з собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Чоловік зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей, адже йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби.

Затриманий підписав контракт з російською армією 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили ЗСУ.

ДБР передасть затриманого окупанта Службі безпеки України для подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів.

Як раніше повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали в лісі Бучанської громади Київської області сім чоловіків. Їх підозрюють у причетності до ДРГ. Чоловіки не змогли пояснити, що вони роблять в заростях.

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