У момент замаху в цьому районі не працювали камери відеоспостереження, пишуть журналісти.

Вбивство Ірини Фаріон було замовним, підготовка до злочину зайняла щонайменше один місяць.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в правоохоронних органах. За їхніми даними, свідки злочину вказали на чоловіка, якого вчора оголосила в розшук поліція. Не виключається, що у нього були спільники.

У день вбивства стрілець чекав на колишню народну депутатку біля будинку. Він вистрілив один раз, коли вона виходила на вулицю. За даними джерел журналістів, стрілець "діяв професійно і прорахував усі варіанти розвитку подій". Через відключення світла в цьому районі не працювали камери відеоспостереження.

Відео дня

Вперше підозрюваний потрапив на камери 11 липня. Він приходив у капелюсі, окулярах та однаковому одязі щодня, окрім вихідних. У сумочці, яку він мав при собі, могла бути зброя, але іноді він перебував у дворі без неї.

Зазначається, що про підозрілого чоловіка у дворі не заявляли в поліцію. Крім того, Фаріон не повідомляла правоохоронцям про погрози. Зараз слідство вивчає відеозаписи, а також одяг та поведінку підозрюваного. На місці замаху знайшли гільзу.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, у мовознавицю стріляли ввечері 19 липня. Фаріон госпіталізували до львівської лікарні, вона перебувала у критичному стані.

Вночі стало відомо, що Ірина Фаріон померла. Вчора Нацполіція показала фото та відео з камер спостереження, які зафіксували підозрюваного у причетності до її вбивства.

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