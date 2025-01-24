Злочинний бізнес організував 27-річний мешканець Прикарпаття.

Правоохоронці викрили масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема і тих, що видаються підрозділами системи Міністерства внутрішніх справ та СБУ. Про це зазначається у повідомленні на сайті Національної поліції України.

"Організував злочинний бізнес з продажу фальшивих документів 27-річний мешканець Прикарпаття. До своєї діяльності залучив інших осіб з різних регіонів", - йдеться у повідомленні.

Серед асортименту підроблених документів, які виготовляли спільники: паспорт, водійське посвідчення та технічний паспорт на авто, різноманітні документи установ та організацій.

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"За оперативною інформацією, придбати у спільників можна було навіть службові посвідчення Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Служби безпеки України", - зауважили у поліції.

Замовлення змовники приймали та обробляли через Telegram. Аби не потрапити у поле зору правоохоронців, вони вигадали власну систему конспірації - в роботі використовували одноденні сім-карти. Відправлення вони надсилали через поштомати з відсутніми відеокамерами навкруги і в нічний час.

У поліції розповіли, що вартість підробки залежала від складності документа та терміновості його виготовлення. Наприклад, посвідчення водія коштувало трохи більше за 8 тис. грн, закордонний паспорт - близько 2 тис. доларів. А за 1500 доларів бажаючі могли "стати" працівниками СБУ або Нацполіції. Зауважується також, що великий попит серед клієнтів мали підроблені військові квитки.

"За оперативною інформацією, в місяць прибуток зловмисників сягав від двох до трьох мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, оперативники Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та обласного управління СБУ спільно зі слідчими Вінницького управління Бюро економічної безпеки провели у фігурантів понад 30 обшуків.

Під час заходів виявили й вилучили незаповнені "посвідчення" СБУ, Нацгвардії, Збройних сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасника бойових дій, гербові печатки різних державних установ, заготовки паспортів, водійських посвідчень, а також ескізи печаток з російською символікою.

Головних фігурантів затримали в процесуальному порядку. Наразі їм повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Головним фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Робота правоохоронців - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше чинному народному депутату України, який організував своїм знайомим незаконне переправлення через кордон під виглядом "водіїв", було повідомлено про підозру.

Задокументовано було 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їхнього перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Бондарєва з "Батьківщини", який є членом Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.

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