Журналісти завітали до військової частини 3035 та подивилися, як проходить підготовка захисників України.

Журналісти з Японії відвідали українських захисників у Слов'янську. Кореспонденти та оператор подивилися, у яких умовах проходить бойова та фізична підготовка військовослужбовців 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України.

Про це на сайті Міністерства внутрішніх сил України повідомляє група інформації та комунікації військової частини 3035 НГУ.

Так, до військової частини 3035 приїхали журналісти з японської компанії Nippon Television Network. Відвідати військових вирішили оператор Саймон Бредлі, який ще з 2014 року висвітлює події в Україні, та кореспонденти Томохіро Фурутані й Тояма Ямада. Вони хотіли побачити, чи змінилася ситуація в українському війську за вісім років війни. Також журналістам було цікаво дізнатися, як нині живуть та готуються до захисту України бійці НГУ.

Журналістам показали, як військовослужбовці 15-го Слов’янського полку НГУ проходять фізичну та бойову підготовку. Окрім цього, гостям з Японії вдалося побачити репетицію оркестру та розвід військових нарядів. Також кореспонденти мали можливість поспілкуватися з з представниками командування полку та військовослужбовцями батальйону спеціального призначення "Донбас"

Читайте також"Найбільший український козир": експерт сказав, що лякає ПутінаГості з Японії були приємно вражені зразками озброєння та техніки, й новинками, які суттєво посилюють міць військових.

"Дякуємо Вам за можливість настільки повно дізнатися про ситуацію у регіоні з 2014 року та до сьогодні. Зокрема, про цю трагедію українського народу, про війну. Сьогодні увага всього світу прикута до України. Ми працюємо тут, щоб наші глядачі змогли побачити, що тут відбувається", – розповів японський кореспондент Томохіро Фурутані.

Члени знімальної групи Nippon TV віддали шану бійцям, які загинули у зоні АТО та ООС. Окрім цього, журналісти наочно побачили околиці Слов'янська, де досі можна помітити сліди бойових дій, залишки військових споруд та зруйновані будинки мирних мешканців.

"Ми раді гостями з Японії. Кожному українському військовослужбовцю, який бореться за свободу своєї землі, дуже важлива підтримка японського народу у протистоянні з російським агресором", – зазначив командир військової частини 3035 полковник Сергій Божко, який розповів, що військові постійно вдосконалюються, аби дати відсіч ворогу під час можливої ескалації конфлікту.

Японія подовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України. Ця підтримка виражається як інформаційно, так і фінансово. Японія надсилає кошти для прифронтових районів України, які страждають з початку збройної агресії РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що іноземці в Києві вийшли на акцію на підтримку України.

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