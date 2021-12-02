Мер Києва знову пообіцяв, що тарифи на проїзд в столиці не збільшуватимуть до закінчення опалювального сезону

Весною найдорожчий разовий квиток на громадський транспорт у Києві коштуватиме до 20 грн.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, декілька років тому бюджет столиці складав 18 млрд. грн., а борги - 25. На сьогодні ж місто не має боргів, а запланований на наступний рік бюджет - 68 млрд. грн. При цьому він наголосив, що транспортна галузь була й залишається дотаційною, а в цьому році на дотації цій галузі витратили 4,5 млрд грн.

Також він наголосив, що до закінчення опалювального сезону вартість проїзду не зростатиме, але навесні все ж зросте.

Читайте такожОтложили, но не отменили. Что связывает высокие цены на проезд в Киеве, "убитые" маршрутки, зажравшихся таксистов и электорат "под выборы""Для киян розглядається ціна в 12 грн за "Карткою киянина". Для мешканців області, які придбають проїзний квиток - разова поїздка буде 14 грн. А разова поїздка для туриста буде коштувати до 20 грн. Але ці рішення ми будемо приймати тільки після обговорень, презентацій, обгрунтування", - сказав Кличко.

Він також додав, що усі пільговики, які зараз мають право на безкоштовний проїзд, й після подорожчання будуть їздити безкоштовно.

Підвищення проїзду в Києві: що сталося

16 листопада на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Повідомлялося, що одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Картка киянина" вартість поїздки складе 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті складе від 15 до 20 грн - 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн - при покупці 1-9 поїздок.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

Голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко запевняє, що з 1 січня 2022 року вартість проїзду в столичних маршрутках залишиться незмінною.

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Автор: Дмитро Хилюк