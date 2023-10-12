Водночас у парламеенті зауважують, що обов'язково відбудувати міста, які увійшли в історію боротьби за незалежність.

Деякі населені пункти України, можливо, не відновлюватимуть після війни через великий масштаб руйнувань.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк в коментарі "Новини.Live".Найбільше повністю зруйнованих населених пунктів розташовується на Донбасі.

"У Луганській області майже повністю зруйновано Сєвєродонецьк, Попасну, Рубіжне, Щастя, Кремінну. На Донеччині практично одні руїни залишилися від Волновахи, Вугледара, Мар'їнки, Лимана. Фактично знищено Соледар. І, звісно, Бахмут. Як ми будемо їх відновлювати і чи будемо – питання болюче", – зазначила Шуляк.

Втім, "знакові міста" відбудувати вкрай важливо. Серед таких Шуляк назвала Бахмут. За її словами, обов'язково відбудувати міста, які увійшли в історію боротьби за незалежність.

За словами Шуляк, на Донбасі багато міст і селищ було створені навколо підприємств чи шахт. Зараз ці підприємства зруйновані або сильно пошкоджені. Відбудова населених пунктів буде залежати від перезапуску цих підприємств. Не виключено, що після деокупації сходу України структура цього регіону значно зміниться, багато малих містечок залишатимуться порожніми.

Водночас Шуляк зауважила, що відбудова Півдня України відбуватиметься швидше, бо це переважно аграрний регіон.

"Робота місцевих мешканців передусім пов’язана з сільським господарством та переробленням сільськогосподарської продукції. Відповідно відновлення багатьох населених пунктів там більш ймовірне", – зазначає Шуляк.

На відбудову впливатиме також і час, який населені пункти перебуватимуть у зоні активних бойових дій або під окупацією: що більше часу пройде, то менше мешканців бажатимуть повернутися, бо вже влаштуються на новому місці.

Відновлення України

5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський заснував проект UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Амбасадорами UNITED24 стали багато відомих людей.

10 січня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд у 2023 році планує отримати 17 млрд доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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