До участі в проекті приєдналися тисячі донорів з більш ніж сотні країн.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що благодійна платформа United24 перетнула межу у 300 мільйонів доларів внесків.

Про це президент заявив під час вечірнього відеозвернення, уточнивши, що у відповідному проекті брали участь безліч людей та компаній з різних куточків світу.

"У ці дні наша благодійна платформа United24 перетнула межу в 300 мільйонів доларів внесків. Від людей з різних країн світу - більше сотні країн, тисячі й тисячі донорів. Звичайні люди, приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої, ремонтувати лікарні, інфраструктуру", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що це свідчить про те, що світ розуміє, що відбувається, і бачить, як сміливо і благородно борються українці.

"І саме тому нам вдається мобілізувати підтримку і провідних держав, і мільярдів людських сердець по всьому світу. Дякую кожному і кожній, хто вірить в Україну і хто допомагає нам повертати безпеку", - сказав глава держави

Зеленський оголосив про відкриття проекту підтримки України United24

Нагадаємо, що 5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський розпочав проект підтримки України United24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Серед амбасадорів проекту багато відомих особистостей.

Зокрема, співачка та актриса Барбра Стрейзанд, актор Марк Хемілл, група Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна Гвасалія, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, канадська актриса українського походження, режисер і продюсер Кетрін Винник, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.

Зазначимо, що станом на кінець лютого 2023 року сума збору в рамках проекту United24 склала 279 млн доларів.