Особливо цинічним виглядає, коли батьки приводять на заміновані пляжі дітей, наголосив голова ОВА.

Одеські пляжі масово заповнили містяни, попри небезпеку замінування моря та узбережжя. Голова ОВА Сергій Братчук закликав місцевих "не переходити до когорти так званих безсмертних", і наголосив, що мінна небезпека все ще актуальна.

Про він заявив 29 травня в ефірі національного телемарафону.

Братчук наголосив, що акваторія та узбережжя Чорного моря заміновані. Йдеться не лише про одеські пляжі, а й про все узбережжя області.

"Я сподіваюсь, що найближчим часом - юристи над цим вже працюють - відповідні положення законодавства дозволять притягнути людину до відповідальності за такі дії. Адже мова йде не лише про порушення умов воєнного стану, чи громадського порядку. Мова йде про те, що сьогодні влада, обласна і міська, намагаються максимально врятувати людей. Це без перебільшення. Мені б дуже не хотілося, вибачте, щоб руки, ноги та голови одеситів, або інших охочих засмагати на замінованих територіях, літали потім над акваторією Чорного моря", - зазначив він.

Очільник ОВА назвав особливо цинічним безвідповідальне рішення батьків приводити на заміновані пляжі дітей.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області через шторм у Чорному морі знизилася загроза висадки ворожого десанту на узбережжя.

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