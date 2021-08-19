В цілому проект оцінюється у 2,2 мільйона євро.

Державна прикордонна служба отримала шість мобільних будиночків для службових собак, шість автомобільних причепів та інше кінологічне обладнання в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги від США та країн Європи на 4 млн гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Києві у військовому містечку прикордонників відбулася церемонія передачі допомоги.

У кожному такому будиночку розмістяться по 4 службових собаки.

Читайте такожУ Чернівецькій області поблизу кордону з Румунією виявили застреленим прикордонникаОкрім того, на базі кожного такого будиночку можна облаштувати польовий вольєр для тварин. Будиночки будуть використовуватися на так званих зелених ділянках кордону поза межами стаціонарних прикордонних постів.

На церемонії було передано також кінологічне обладнання, зокрема 6 автомобільних причепів для перевозки будинків та інше кінологічне обладнання, зокрема, спеціальні шлеї для службових собак.

Як зазначив журналістам заступник голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк, кінологічне обладнання - це частина допомоги Держприкордонслужбі в рамках реалізації міжнародної технічної допомоги "Підтримка Державної прикордонної служби України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин".

"Це обладнання нам передано на загальну суму понад 4 млн грн. А в цілому проект, в рамках якого ми отримаємо сканери, рентгенустановки, оцінюється у 2,2 млн євро. Пересувні будиночки для службових собак будуть використовуватися в тих місцях, де виникне потреба зосередження всіх сил і заходів для припинення нелегальної міграції, і де з’явиться оперативна інформація про спроби переміщення через кордон зброї та боєприпасів", - сказав Сердюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові напередодні 30 річниці незалежності України відбувся парад фронтових собак - учасників бойових дій. У заході взяло участь 15 собак та їх господарі - бійці Нацгвардії, поліції, прикордонників та 80 окремої десантно-штурмової бригади

Автор: Дмитро Хилюк