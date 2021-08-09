У заході взяли участь п’ятнадцять чотирилапих бійців.

У Львові напередодні 30 річниці незалежності України відбувся парад фронтових собак - учасників бойових дій.

Як повідомляє "АрміяInform", у заході взяло участь 15 собак та їх господарі - бійці Нацгвардії, поліції, прикордонників та 80 окремої десантно-штурмової бригади.

У межах параду відбувся показовий виступ службових собак, які працюють на державному кордоні та з поліцією, - вони продемонстрували можливості затримання порушників і те, як шукають наркотики й заборонені речовини.

За словами організаторки параду Наталії Лелик, багато нагороджених бойовими нагородами собак взяти участь просто не змогли.

"Вони, як і люди на передовій, викладаються на 100%, обороняючи наш мир та спокій. Вони, так само як і люди, мають бойові поранення й контузії", – сказала Лелик.

Собакам, які не змогли приїхати на парад, присвятили великий банер, на якому написали короткі історії про тварин, які рятували українських солдатів під обстрілами російських окупаційних військ і виконували інші важливі бойові завдання.

Особливою родзинкою параду став виступ службових собак, які сьогодні проходять службу на кордоні України та допомагають працівникам правоохоронних органів знешкоджувати злочинців у мирному житті. Вони продемонстрували й можливості затримання правопорушників і те, як шукають наркотики та заборонені речовини.

"Цим парадом ми не лише прагнемо нагадати всім про важливу роль собак і у цій війні, і в цілому в безпечному житті нашого суспільства, — підсумувала Наталя Лелик. — Ми маємо на меті пояснити людям, хто такий собака і важливість господаря в його вихованні".

Завершилось дійство феєричним виступом вихованців кінологічного клубу "Дог Френд".

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Автор: Вікторія Гордієнко