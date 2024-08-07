Ще 16 "мандрівників" хотіли виїхати з країни в м’ясних тушах.

На Одещині встановлено антирекорд за кількістю охочих незаконно потрапити за кордон – затримано 48 чоловіків призовного віку, які разом в одній вантажівці намагалися перетнути кордон з невизнаним Придністров'ям.

Як повідомили у ДПСУ, прикордонники з використанням безпілотника прослідкували рух порушників та на околиці села Чорна Подільського району зупинили вантажівку. Йдеться, що "КАМАЗ", попри відсутність будь-яких умов для перевезення людей, був буквально "забитий чоловіками під самий верх".

Загалом у вантажівці було 48 чоловіків призовного віку, які планували перетнути кордон з Придністров’ям.

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"Оперативники ДПСУ встановили, що вартість такої "комфортабельної" поїздки складала 150 тис. грн з кожного клієнта. Вказану суму вони мали сплатити організатору – адміну одного з телеграм-каналів, в разі їх успішного переправлення. Аби дістатися кордону, чоловіків на визначених місцях зупинки забирав водій вантажівки. Однак не судилося – всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили", - розповіли прикордонники.

Вони оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як вантажівка "підбирає" чоловіків, зокрема на трасі. "Пасажири" чекали на нелегального перевізника біля чагарників зелених насаджень, звідки вибігали, коли той під'їжджав. Також правоохоронці показали, як зупинили "Камаз", який повністю забитий людьми – взагалі незрозуміло, як такій кількості осіб вдалося поміститися в кузові.

За спробу незаконного перетинання кордону щодо всіх чоловіків складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скеровані до суду. Окрім цього, вони притягнуті до адмінвідповідальності за ст. 202 КУпАП за порушення прикордонного режиму.

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Також відкрито кримінальне провадження за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

В Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ розповіли, що порушників викрили за 3 км від державного кордону. "Заблоковано незаконний канал переправлення осіб, що підлягають мобілізації", - йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували "клієнтів" через створену групу в телеграм-каналі. Обіцяли організувати для них так зване "міграційне вікно". З чоловіками проводили інструктаж, обговорювали спосіб оплати за надані "послуги" та повідомляли місце і день для майбутнього збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків.

Водій фури перевозив чоловіків на територію ПМР за раніше визначеним маршрутом.

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"Було встановлено місце та дату імовірного перетину, відтак 6 серпня спільно з прикордонниками провели заходи із затримання порушників. Неподалік державного кордону заблокували "КАМАЗ". У кузові вантажівки під тентом знаходилося 48 чоловіків з різних регіонів від 21 до 48 років", - уточнили поліцейські.

Також у поліції розповіли, що викрили двох громадян однієї з країн Південно-Західної Азії - двоє 39-річних іноземців займалися перевезенням з України м’ясної продукції, але водночас організували переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

"Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти через один з пунктів пропуску до Молдови", - кажуть у поліції.

За свої послуги кожен "клієнт" повинен був заплатити підприємцям $6-$8 тис. Крім того, ще по 2000 євро останні планували отримати від бажаючих поставити у паспорті штамп про законний в’їзд на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.

Поліцейські вилучили вантажівку, товаротранспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 10 млн грн.

Як в Україні ловлять ухилянтів

Наприкінці червня в Одеській області правоохоронні органи завадили рекордній кількості ухилянтів перетнути кордон. Йшлося, що кожен з 47 "туристів заплатив шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів. Збір "клієнтів" здійснювався за допомогою телеграм-каналів. Але, ані свого слова ділки не дотримали, ані навіть "пристойних" умов "переправлення" не надали. Так, 47 чоловіків були буквально "напаковані" в 4 вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100-кілометрову подорож на матрацах.

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