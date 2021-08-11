Його вже представлено колективу.

Національну поліцію України в місті Києві очолив начальник поліції Полтавської області, полковник Іван Вигівський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив Андрій Крищенко, який подав у відставку з посади очільника поліції Києва.

Відповідаючи на питання УНІАН, хто очолить поліцію Києва після нього, і чи дійсно це буде Вигівський, Крищенко повідомив: "Щойно міністр внутрішніх справ представив Івана Вигівського, полковника поліції, керівником поліції Києва".

На уточнення, що Крищенко може сказати про кандидатуру Вигівського, він зауважив, що їм особливо не доводилося спілкуватися.

Читайте такожКлименко відповів на чутки про відставку Крищенка: продовжує керувати поліцією Києва"Ми не працювали разом якось щільно, лише спілкувалися, можливо, як керівники. Тому всі оцінки, я думаю, надасть керівництво і суспільство. Але це велика довіра, висловлена керівником. І я думаю, він буде намагатися її виправдати", - зазначив Крищенко.

Відставка Андрія Крищенка

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС, яку він займав з 2014 року.

Через два дні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський висунув на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а 16 липня Рада схвалила цю пропозицію.

5 серпня з'явилась інформація про те, що Андрій Крищенко йде з посади начальника поліції Києва. У відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Києві заявили, що нічого про це не знають.

11 серпня Крищенко повідомив, що пішов з посади начальника столичної поліції.

Автор: Таня Поляковська