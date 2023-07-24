Йдеться про фігуранта кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".

Служба безпеки України затримала бізнесмена, який за 1 млн грн хотів підкупити співробітника Служби, щоб привласнити землю на полігоні Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі СБУ.

Зазначається, що підприємця, який намагався дати хабар співробітнику СБУ, було викрито у Миколаївській області.

За даними слідства, цей чоловік є фігурантом кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 га землі на військовому полігоні "Широкий лан".

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"За 1 млн грн хабаря він пропонував українському спецслужбісту вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема, фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець "захопив" для ведення аграрного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману "пропозицію".

"Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії комерсанта і затримати його на "гарячому" під час передачі частини неправомірної вигоди", - розповіли у Службі.

Так, наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав затриманому запобіжний захід ˗ тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі шість млн грн.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років з конфіскацією майна.

Зловживання в ЗСУ - деталі

У травні в Одесі було викрито підполковника, який нажився на ЗСУ: командир одного з батальйонів закупив парко-гаражне обладнання за значно завищеною ціною.

Було встановлено, що військовий доручив двом підлеглим моніторинг цінових пропозицій, щоб визначитися з ціною для закупівлі товару. Втім, незважаючи на отриману інформацію, що ринкова вартість потрібного обладнання складає трохи більше 300 тисяч гривень, командир наполіг на тому, щоб переможцем процедури закупівель стала ФОП, цінова пропозиція якої - 1 млн гривень.