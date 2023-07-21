Намагаючись схилити до співпраці чи отримати секретну інформацію, людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості до них.

Служба безпеки України затримала колаборанта, який під час окупації Миколаївської області водив своїх односельців на "розстріли". Про це йдеться у повідомленні на сайт СБУ.

Зазначається, що у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Миколаївської області затримано було ще одного поплічника російських загарбників.

Так, зловмисником виявився місцевий житель, який на період тимчасової окупації регіону підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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"За це його включили до складу каральних загонів РФ, які робили "облави" на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами слідства, чоловік брав безпосередню участь у цих злочинах.

"Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів": людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості", - пояснили у СБУ.

Зауважується, що таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.

Співробітники СБУ отримали покази від семи потерпілих, які постраждали від подібних знущань.

Так, на підставі зібраних доказів чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Справа трьох катів "ДНР" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні Національна поліція України заявила, що до суду було направлено справу стосовно трьох катів "ДНР", які знущалися над людьми. Вони імітували розстріли та поховання людей заживо. Серед терористів - двоє колишніх співробітників правоохоронних органів.

У поліції зазначили, що з січня по листопад 2016 року, перебуваючи на псевдопосадах та діючи на виконання завдань ватажків терористичної організації "ДНР", вони жорстоко поводились з цивільними громадянами, затриманими в окупованому Донецьку за проукраїнські погляди.

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