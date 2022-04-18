Поливаний понеділок у Львові цього року відзначається 25 квітня.

Щороку у Львові наступного дня після Великодня відзначається "Поливаний понеділок". Цього року жителів міста закликали не обливати незнайомців або веселиться в спеціально відведених місцях.

Про це повідомила українська письменниця і журналістка Анастасія Левкова у Facebook.

"Через тиждень Великдень, і є у Львові одна традиція - обливання людей водою у Великодній понеділок. Так от, дуже прошу, закликаю, благаю керівництво міста та поліцію заборонити це робити стосовно незнайомців, які на це не погодилися, а тільки в спеціально відведених місцях з тими, хто навмисне прийшов повеселитися, тому що любить цю традицію", - йдеться в повідомленні.

При цьому вона вказала, що обливання водою тих, хто на це не згоден, може розцінюватися як хуліганство з усіма наслідками.

"Воно і львів'янам, коли несподівано, без згоди, то неприємно, а що вже говорити про біженців, які, по-перше, можуть не чекати підступу, по-друге, люди (а, в тому числі і львів'яни, в тому числі з нинішніми подіями) могли таке пережити, що це може сильно тригернути і викликати хворобливі флешбеки. Будь ласка, уникнемо цього! І пам'ятайте, що свобода розмахувати руками закінчується там, де починається ніс іншої людини. У традиціях так само", - закликала Левкова.

Варто відзначити, що православні українці відзначають Великдень 24 квітня. Таким чином, поливаний понеділок у Львові святкується 25 квітня.

Як раніше повідомляв УНІАН, мешканці та гості Львова святкували поливаний понеділок на Площі Ринок, щоб традиційно облити один одного водою і привітати зі святами. Щоб усім вистачило води, ЛМКП "Львівводоканал" навіть облаштувало спеціальні резервуари з водою.

Також веселилися і в Житомирі. Для поливання облаштували спеціальну зону. Заради комфорту учасників організатори свята облаштували майданчики із зонами доступу до води та встановили намети, де люди могли переодягнутися та зігрітися. Учасникам роздавали спеціальний одяг - водонепроникні плащі та шапочки.

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