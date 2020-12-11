Омбудсмен наголосила, що здійснення моніторингу дотримання їхніх прав та умов утримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим.

У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, про це вона повідомила надзвичайному та повноважному послу Великобританії в Україні Мелінді Сіммонс під час робочої зустрічі з нею.

"Поінформувала, що у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 241 громадянин України. Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим. Тому звернулася з проханням до пані посла звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста посилити зусилля задля їх допуску на ці території та здійснити відповідний моніторинг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, омбудсмен закликала посла звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати резолюцію Генасамблеї ООН щодо ситуація з правами людини в окупованому Криму.

"В ній є важливі пункти щодо надання консульським працівникам України відомостей про українських громадян, утримуваних в Російській Федерації, забезпечування їм свободи контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські відношення, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечення українським посадовим особам, включно з уповноваженим ВР з прав людини, можливості відвідувати всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації та негайного звільнення усіх бранців Кремля", - пояснила Денісова.

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За її словами, вони із Сіммонс також обговорили можливість співпраці щодо надання технічної та експертної підтримки у посиленні інституційної спроможності Офісу омбудсмена України через створення Просвітницького центру з прав людини з представництвами у регіонах задля підвищення правової обізнаності громадян у своїх правах.

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Автор: Антоніна Доломанжи