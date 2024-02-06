В МЗС країни вважають, що це питання має бути врегулюване на європейському рівні.

Генерал Вальдемар Скшипчак запропонував уряду Польщі в рамках підтримки Києва депортувати всіх чоловіків призовного віку з цієї країни. За його словами, це допомогло б підтримати українців у захисті батьківщини. Про це повідомляє польське видання Onet Wiadomości.

Зокрема, командувач Сухопутних військ у відставці пропонує полегшити роботу Офісу президента України Володимира Зеленського з українськими військовозобов'язаними, які перебувають у Польщі.

"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі, та де б вони не були. Ці уряди повинні допомогти Києву здійснити депортацію", - вважає Скшипчак.

Водночас в Міністерстві закордонних справ Польщі зазначили, що усвідомлюють проблему, яку створює перебування військовозобов'язаних українців за кордоном, у тому числі на території їхньої країни.

"Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Ми віримо, що оптимальне рішення може бути знайдене на європейському рівні", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві Польщі.

При цьому там повідомили, що наразі "жодних робіт у цьому напрямку в МВС країни та адміністрації не ведеться".

Депортація українців з Польщі: що відомо

У Польщі розповіли, чи будуть депортувати військовозобов'язаних українців. За словами голови Комітету у закордонних справах Сейму Павла Коваля, депортувати українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, протизаконно, втім Польща готова створити умови для того, щоб вони самі повернулися в Україну.

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