Павло Коваль вважає, що депортувати українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, протизаконно.

Польща не збирається депортувати військовозобов'язаних українців, але готова створити умови для, щоб вони самі повернулися в Україну. Таку думку висловив голова Комітету у закордонних справах Сейму Павло Коваль виданню Sestry.

Коваль вважає, що депортувати українців, які на батьківщині підлягають мобілізації, протизаконно.

"Потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися (...) повернулися в Україну. Тобто потрібно подбати, щоб при отриманні дозволів на роботу, продовження терміну перебування, на партнерських умовах відбувалася перевірка, чи можуть люди (...) бути мобілізованими в Україні", - вважає він.

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За словами Коваля, якщо відповідь позитивна, то таким українцям можуть просто відмовити в прийомі на роботу, а також у продовженні статусу тимчасового захисту і виплаті допомоги.

"Природно, що людина без роботи, без грошей і на нелегальному становищі довго в країні не протримається", - зазначив він.

Депортація військовозобов'язаних українців - позиція країн ЄС

Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту про мобілізацію чоловіків за кордоном.

В уряді Німеччини вже заявили, що не будуть змушувати українців повертатися для служби в армії. Пізніше стало відомо, що Естонія готова видавати Україні військовозобов'язаних біженців.

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