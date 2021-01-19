В Україні завершилась національна олімпіада «Благаю, світись!», організатором якої виступила компанія ОККО. У межах проєкту школярі знімали соціальні ролики про важливість використання світловідбивачів у темний період доби. Загалом участь взяли учні понад 100 шкіл України. Компанія нагородила переможців сучасними телефонами, а заклади освіти — рівненську, львівську та вишгородську школу - комплектами світловідбивачів.

«Соціальні проєкти — важливі, тому що вони спонукають людей звернути увагу на проблеми. Діти — рушії всіх суспільних змін, а відео — зручний та зрозумілий формат для донесення інформації. Ми пишаємось, що так багато українських школярів серйозно поставилися до проблеми і зробили важливу справу — поділились знаннями про безпеку на дорозі», — зазначає Ярослава Полякова, директорка департаменту корпоративних комунікацій ОККО.

Директорка вишгородського ліцею Active School Кристина Бессолова вже отримала пакунок зі світловідбивачами для своїх учнів.

«Завдяки талановитим дітям розвивається суспільство. Дорога у темний період доби дійсно небезпечна. Ми особливо хвилюємось за учнів узимку — видимість погана, а діти відвідують додаткові заняття та повертаються додому вже у темноті. Світловідбивачі рятують життя, я сподіваюсь, що щодня бачитиму більше людей з ними», — коментує директорка.

«Благаю, світись!» – ініціатива компанії «ОККО», що реалізується в межах щорічного проєкту «Благаю, живи! Безпека на дорозі». Старт даного етапу відбувся 22 жовтня 2020 року – на будівлі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського показали лазерну проєкцію – соціальний ролик про важливість використання світловідбивачів на дорозі у темний період доби.

Нагадаємо також, що 11 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України зобов’язав пішоходів використовувати світловідбивачі у темний період доби. Школярі часто потрапляють в аварійні ситуації через негоду та погану видимість. Світловідбивачі рятують життя пішоходів, адже дозволяють водію помітити людину за 130 метрів.

Довідка. Мережа АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз») входить до складу OKKO Group та є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні, що налічує 411 автозаправних комплексів. У структурі компанії діє також найбільша мережа закладів харчування в дорозі, які працюють під брендами Hot café, A la minute, Pasta Mia і Meiwei. Підрозділи компанії займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим і малим гуртом, надають послуги з експертизи якості пального, зберігання і транспортування нафтопродуктів. У мережі ОККО діє 10 власних нафтобаз, 1 ГНС, 19 стаціонарних і мобільних лабораторій контролю якості нафтопродуктів. Акціонером і інституціональним інвестором компанії є Європейський банк реконструкції та розвитку. Для отримання додаткової інформації про компанію - https://www.okko.ua/

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Автор: УНІАН