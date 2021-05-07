Мешканці не вірять, що підліток померла від отруєння алкоголем.

У селі Бреусівка Полтавської області місцеві жителі оголосили бойкот поліцейським у день похорону 16-річної Марії, яку знайшли мертвою в кущах біля дороги з множинними ушкодженнями на тілі.

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Люди не вірять, що дівчина померла від отруєння алкоголем, і відмовилися її ховати, вимагаючи, щоб правоохоронці зафіксували всі травми, а тіло ще раз оглянули.

Зазначається, що бабуся дівчинки-підлітка стверджує: судмедексперт сказав їй, що смерть була насильницькою (неповнолітню нібито оглушили та потім знущалися з неї), але попросив нікому не говорити про це.

Поруч з місцем біля дороги, де лежало тіло, виявили поламані кущі та сліди шин, а на рослинах знайшли частинки синьої фарби. Передбачається, що синій автомобіль з'їхав на узбіччя нібито тоді, коли тіло дівчини вивозили на околицю села.

Місцеві жителі стверджують, що саме на такому авто їздить хлопець подружки загиблої. Попередньо, він разом з іншими знайомими бачився з 16-річною жертвою перед її смертю.

Жителі села погрожують вчинити самосуд над компанією, разом з якою провела останню ніч померла.

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У поліції наполягають на тому, що розслідування ще триває, і обіцяють, що всі причетні понесуть покарання.

За версією слідства, потерпіла гостювала в будинку знайомого, в компанії двох 15-річних юнаків, 17-річної дівчини та 20-річного молодого чоловіка. Вони разом вживали спиртні напої.

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Автор: Катерина Шварц