Наразі дівчинка перебуває у відділенні інтенсивної терапії у столичній лікарні.

Медики розповіли про стан дівчинки, пораненої під час російської терористичної атаки на Чернігів. Наразі 12-річній пацієнтці провели першу операцію, медики борються за її життя.

Після удару дівчинку екстрено реанімобілем привезли до Києва у національну дитячу лікарню "Охматдит", повідомили у медзакладі.

"Дівчинці вже провели одну операцію. Вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом лікарів і медсестер", - розповіли лікарі.

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Наразі медики роблять все можливе, щоб зберегти життя і здоровʼя дитини. Крім того, лікарі контактують із мамою дівчинки та надають їй усю необхідну інформацію про стан і подальше лікування дитини.

В "Охматдиті" також нагадали, що усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію в лікарні можна отримати безкоштовно. Також безоплатним є перебування з пацієнтом одного з батьків.

Пошкоджені будівлі та інфраструктура у Чернігові: що відомо

Наразі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по драмтеатру. За словами голови Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, пошкоджено 10 адміністративних та 66 житлових будівель, з яких обстежено 53.

"Пошкодження суттєві. Пріоритет – ремонт дахів, щоб зберегти помешкання людей. Лише у 16 житлових будинках потрібен ремонт покрівлі площею понад 6 тис. квадратних метрів", - розповів він.

Голова ОВА також уточнив, що загальна кількість пошкоджених вікон у будівлях перевищує 700 одиниць, а майже половина з них – у квартирах громадян.

Як повідомляв УНІАН, росіяни вдарили по центру Чернігова вранці 19 серпня. На момент удару там перебувало багато людей, які прогулювалися містом. Вже згодом стало відомо, що під удар потрапив місцевий драмтеатр, у будівлі якого проходила виставка дронів.

Рятувальну операцію завершили ввечері наступного дня. Загалом відомо про сімох загиблих та понад 150 поранених внаслідок атаки людей. Серед загиблих й 6-річна дівчинка.

Також через російську терористичну атаку пошкоджено понад 70 житлових будинків та адмінбудівель, а також майже 70 автомобілів.

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