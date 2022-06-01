Литва розташувалася вище, ніж Британія, а Польща посіла першу сходинку.

Цивілізований світ об'єднався довкола України та створив антиросійську коаліцію. Безліч країн надають Україні гуманітарну та мілітарну підтримку.

Forbes проаналізував дії кожної країни з 24 лютого та на основі 11 критеріїв визначив список найбільш дружніх для України держав.

Чотири десятки країн суттєво допомагають Україні протистояти російській агресії. Хтось постачанням зброї, інші запровадженням антиросійських санкцій, частина допомагає грошима або висилає російських дипломатів.

У рейтингу враховано голосування на Генасамблеї ООН за виведення російських військ, запровадження санкцій проти Росії та закриття для неї повітряного простору, визнання Геноциду Росії/СРСР проти України, висилання російських дипломатів, включення Росією до списку ворожих країн, участь у конференції на підтримку України на базі Рамштайн, обсяг допомоги Україні за оцінкою Kiel Institute у грошовому вираженні та як частина від ВВП, а також візити вищих посадових осіб до України з 24 лютого по 30 травня.

Уряд Грузії, попри багатотисячні демонстрації на підтримку України, не вживає заходів проти країни-агресора. Тому в цей рейтинг Грузія не потрапила.

Максимальна кількість балів – 100. Країни, які отримали понад 40 балів, можна вважати дружніми (загалом таких – 40).

Рейтинг

1. Польща - 97 балів

З перших днів війни Польща зробила все, щоб українці мали змогу втекти від жахів війни. Потік біженців 6 та 7 березня перевищував 140 000 на добу, а загалом країна прийняла 3,5 млн українців.

Формальності при перетині кордону були максимально спрощені, навіть внутрішній паспорт був необов'язковий. Польща декларує готовність прийняти стільки людей, скільки потрібно. За оцінкою ООН, до грудня 2022 року 4,3 млн українців поїдуть до Польщі, з них 2,6 млн знайдуть притулок у цій країні.

Польща рятує не лише переселенців. Країна надала допомоги більш як на $3 млрд, зокрема 200 танків Т-72, ​​а Президент Дуда вже двічі відвідав Київ.

2. США - 96 балів

У квітні Конгрес США схвалив для України ленд-ліз на загальну суму 40 млрд доларів. Саме на американській військовій базі в німецькому Рамштайні відбулася історична зустріч, яка фактично сформувала нову коаліцію на підтримку України.

3. Естонія - 95 балів

Естонія – світовий лідер із питомої допомоги Україні. Кожен громадянин країни витратив на це $200 державних коштів. А на мітинг перед російським посольством 26 лютого прийшло 2% населення країни.

4. Латвія - 94 бали

Латвія віддала на озброєння України третину оборонного бюджету (на 13 квітня). Частина допомоги надходила до війни. Один із літаків, який привіз із Латвії зенітно-ракетні комплекси, боєприпаси та інші неназвані вантажі, приземлився в Україні ввечері 23 лютого. Додатково Рига передала Києву 11 пасажирських автобусів.

5. Великобританія - 88 балів

Британія завжди була непохитна у створенні антиросійської коаліції та всіляко підтримує Україну на всіх рівнях.

6. Канада - 88 балів

Канада стала першою країною, яка спрямувала гроші - 1 млрд канадських доларів ($790 млн) у створений МВФ Фонд підтримки. Країна традиційно підтримує Україну завдяки потужній діаспорі, яка представлена ​​в різних сферах. Зокрема, посаду віце-прем'єра та міністра фінансів обіймає Христя Фріланд. Країна також надала Україні 20 тисяч снарядів для гаубиць.

7. Литва - 88 балів

Литва – традиційний партнер України у Європейському Союзі. Офіційною допомогою країна не обмежується. Наприкінці травня приватна ініціатива місцевого телеканалу дозволила зібрати $5 млн на покупку безпілотника Bayraktar лише за кілька днів. На литовській поштовій марці на підтримку України зображено дві людські фігури, що обіймаються.

8. Словаччина - 82 бали

Словаччина надає велику підтримку у воєнному аспекті. Країна передала комплекс ППО С-300, а також самохідні артилерійські установки, боєприпаси тощо. За непідтвердженою інформацією, Словаччина віддасть Україні винищувачі МіГ-29.

9. Чехія - 81 бал

Чехія постачає Україні танки, БМП, реактивні системи залпового вогню й ремонтує нашу поламану воєнну техніку.

10. Португалія - 78 балів

Португалія визнала дії росіян в Україні геноцидом, а їхній прем'єр-міністр відвідав Київ після 24 лютого. Країна надає фінансову підтримку у розмірі 250 млн євро, а також за непідтвердженою інформацією, протикорабельні ракети Harpoon.

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