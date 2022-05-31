Випадки зловживання допомогою трапляються тому, що не всі гуманітарні вантажі централізовано спрямовуються до військових адміністрацій.

На сьогодні Україна отримує щоденно біля 4.5 тис.тонн гуманітарної допомоги, але випадки зловживання трапляються тому, що не всі гуманітарні вантажі централізовано спрямовуються до військових адміністрацій.

Про це повідомила радник заступника голови Офісу президента України Олена Симоненко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Надання гуманітарної допомоги відслідковується щодня через систему аналітики, яку ми отримаємо з вихідних даних митниці. На сьогодні, гуманітарна допомога, яка надходить до України з-закордону зменшилася на 10-15%. Якщо ми раніше отримували 5-6 тис. тонн гуманітарної допомоги щоденно, то зараз – це 4-4.5 тис. тон допомоги за добу",- поінформувала Симоненко.

Вона додала, що не всю цю допомогу можуть використовувати військові адміністрації. "Ми намагаємося співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб доносити до них інформацію про те, що допомогу потрібно передавати централізовано. Тому що, благодійні організації також намагаються це робити, але ми не можемо відслідкувати, що фактично далі відбувається з цією гуманітарною допомогою",-сказала Симоненко.

Радник заступника голови Офісу президента зауважила, що завдяки системі обліку та відслідковування гуманітарної допомоги яку отримує Україна, викриваються випадки зловживання цією допомогою.

"Ми відкриваємо систему обліку та бачимо кожен гуманітарний вантаж, який перетнув кордон. Наприклад, громадська організація отримує допомогу - матраци, ковдри, транспортний засіб. Тобто, спочатку вказано те, що дійсно схоже на гуманітарну допомогу, а далі вказані автомобілі. Буває і легкові, і вантажні, а часом, навіть, мотоцикли. Але, зрозуміло, що мотоцикли точно не спрямовуються до ЗСУ",- пояснила Симоненко.

Вона додала, чому найкраще, коли отримувач гуманітарної допомоги - це військові обласні адміністрації, військові міські адміністрації або органи місцевого самоврядування.

"Якщо вони отримують гуманітарну допомогу, то люди можуть з них запитати. До того ж, ми в своїй системі бачимо все, що з гуманітарною допомогою відбувається. Крім того, якщо отримувачем гуманітарного вантажу в декларації значиться військова адміністрація, у випадку, якщо до них щось не дійде, можна одразу повідомити в поліцію. Але, якщо транспортний засіб привозять в якості гуманітарної допомоги благодійні організації, то це відповідальність цих організацій. Складно змушувати поліцію шукати гуманітарний вантаж, який громадська організація отримала для себе, як допомогу",- пояснила Симоненко.

Радник заступника голови Офісу президента підсумувала, що саме з метою контролю за отриманням та використанням допомоги потрібна її централізована адресація.

"Ми звертаємося до наших міжнародних партнерів з проханням, спрямовувати гуманітарну допомогу безпосередньо у військові адміністрації, щоб ми могли спитати що було отримано і куди ця допомога була направлена",- підкреслила Симоненко.

Довідка УНІАН, 30 травня Чернівецька обласна прокуратура повідомила про підозру депутату однієї з міськрад Чернівецького району та її чоловіку у крадіжці гуманітарної допомоги. Дані особи, будучи членами благодійної організації, намагалися продати автомобіль, переданий в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

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