У Дніпрі патрульні врятували з пожежі чоловіка, який майже не пересувається самостійно.
Читайте такожСоціологи назвали основні проблеми, які турбують українцівПро це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.
Анна Сторожук та Костянтин Недобійчук йшли забрати з дитсадка та школи двох синів, коли побачили, що з однієї з квартир сусіднього будинку на вулиці Орловській йде густий дим.
"Люди розповіли нам, що там перебуває 70-річний чоловік, який майже не пересувається самостійно. Тож оскільки була небезпека для життя людини, я вирішив зайти до помешкання", - розповів Костянтин.
Через сильне задимлення одразу знайти власника оселі не вдалося. Тоді подружжя та колеги, які прибули першими на виклик, попросили у сусідів мокрий рушник.
Закрившись ним, Костянтин знову пішов до квартири й зміг знайти та витягнути звідти чоловіка. Той мав опіки кінцівок, бо намагався самостійно впоратись із займанням. Швидка медична допомога шпиталізувала його до лікарні.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Києві жінка сунула пальці в блендер: знадобилась допомога рятувальників (фото)
- Самі не вірили: у Дніпрі врятували важкого пацієнта з COVID-19 (відео)
- У Києві врятували маму 14 дітей, у якої було 90% ураження легень коронавірусом
- "Без вагань поліз у воду": у Києві чоловік врятував дівчину з-під криги (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram