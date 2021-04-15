У патрульних в той день був вихідний.

У Дніпрі патрульні врятували з пожежі чоловіка, який майже не пересувається самостійно.

Читайте такожСоціологи назвали основні проблеми, які турбують українцівПро це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Анна Сторожук та Костянтин Недобійчук йшли забрати з дитсадка та школи двох синів, коли побачили, що з однієї з квартир сусіднього будинку на вулиці Орловській йде густий дим.

"Люди розповіли нам, що там перебуває 70-річний чоловік, який майже не пересувається самостійно. Тож оскільки була небезпека для життя людини, я вирішив зайти до помешкання", - розповів Костянтин.

Через сильне задимлення одразу знайти власника оселі не вдалося. Тоді подружжя та колеги, які прибули першими на виклик, попросили у сусідів мокрий рушник.

Закрившись ним, Костянтин знову пішов до квартири й зміг знайти та витягнути звідти чоловіка. Той мав опіки кінцівок, бо намагався самостійно впоратись із займанням. Швидка медична допомога шпиталізувала його до лікарні.

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Автор: Людмила Жерновська