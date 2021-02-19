Школяр проповз по льоду 2,5 метри.

У Первомайську учень п'ятого класу врятував першокласника, який провалився під лід.

Читайте такожУ Херсоні водій маршрутки возить школярів-відмінників безкоштовноПро це повідомляють на сайті Первомайської міської територіальної громади.

Повертаючись додому після уроків, Максим Мотуз почув крик про допомогу з боку річки. Хлопець побіг на берег і побачив у воді дитину.

"П’ятикласник не розгубився, схопив гілку дерева, що лежала поблизу, і кинувся на допомогу. Юний рятувальник проповз по льоду 2,5 метри, подав гілку потерпілому і допоміг йому вибратися на берег", - повідомляється на сайті.

Потерпілий виявився учнем 1-го класу цієї ж школи. Йому надали медичну та психологічну допомогу. Стан здоров’я хлопця оцінюють як задовільний.

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Автор: Людмила Жерновська