У Первомайську учень п'ятого класу врятував першокласника, який провалився під лід.
Читайте такожУ Херсоні водій маршрутки возить школярів-відмінників безкоштовноПро це повідомляють на сайті Первомайської міської територіальної громади.
Повертаючись додому після уроків, Максим Мотуз почув крик про допомогу з боку річки. Хлопець побіг на берег і побачив у воді дитину.
"П’ятикласник не розгубився, схопив гілку дерева, що лежала поблизу, і кинувся на допомогу. Юний рятувальник проповз по льоду 2,5 метри, подав гілку потерпілому і допоміг йому вибратися на берег", - повідомляється на сайті.
Потерпілий виявився учнем 1-го класу цієї ж школи. Йому надали медичну та психологічну допомогу. Стан здоров’я хлопця оцінюють як задовільний.
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